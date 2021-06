Trackmania: disponibile la nuova modalità Royal

Continua ad andare avanti il pre-show di Ubisoft, e dopo la nuova stagione di For Honor viene annunciata la nuova modalità di Trackmania per l’estate: si tratta della New Royal Mode, disponibile da ora. Questa modalità è stata pensata per un gioco di squadra amichevole, con mappe divertenti e rinnovate ogni giorno.

Inoltre, all’interno del gioco sono ora disponibili nuovi elementi di fisica e innovazioni: Blocchi Acqua & Plastica, oggetti Animati & Dinamici, il tutto per dare ancora più opportunità di costruire e far divertire con mappe incredibili.

Viene poi mostrata la scena competitiva con la World Cup che arriverà il 4 luglio. Qui sotto potete vedere il trailer.