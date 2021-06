The Crew 2: trailer annuncio dell’anno 4

Un altro titolo mostrato all’Ubisoft Forward è The Crew 2, che celebra due pietre miliari: il terzo anniversario e oltre 30 milioni di giocatori nel franchise. Dal 12 giugno al 30 giugno, si può ottenere un nuovo veicolo per un solo Crew Credit. Inoltre, ci sarà un evento per ogni aggiornamento principale che tornerà nello Special Anniversary Line Summit.

The Crew 2 sta preparando nuovi contenuti per il suo Anno 4. Si inizia questa estate con la Terza Stagione di Motorflix: : US Speed ​​Tour East, che uscirà il 7 luglio.