Rainbow Six Extraction, sparatutto fino a poco tempo fa conosciuto come Quarantine, si è mostrato durante l’evento di Ubisoft Forward in un inedito e spettacolare trailer cinematico che ha approfondito alcuni aspetti riguardanti la trama.

Non solo, oltre al poc’anzi citato trailer sono state mostrate alcune inedite scene di gameplay. Rainbow Six Extraction arriverà per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC a ridosso della stagione autunnale, il giorno 16 settembre 2021.