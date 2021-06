Rainbow Six Siege: trailer sulla stagione North Star e cross-play

Dopo la presentazione del trailer cinematico di Extractions, all’evento Ubisoft Forward è stato mostrato ciò che succederà nella nuova stagione North Star di Rainbow Six Siege. Il nuovo difensore di Thunderbird ed è stato svelato tramite un trailer e si unirà alla stagione a partire dal 14 giugno.

Oltre a ciò, Ubisoft ha comunicato che verrà introdotto il cross-play per PC il 30 giugno 2021. Per quanto riguarda PlayStation e Xbox ci sarà ancora da attendere, in quanto non è stata annunciata alcuna data ufficiale. Sappiamo, infatti, che questa funzionalità arriverà agli inizi del 2022.