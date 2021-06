Durante l’Ubisoft Forward viene annunciato il nuovo capitolo di una serie storica dell’azienda francese, Just Dance 2022, che arriverà il 4 novembre su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, e Google Stadia. Per l’occasione è stato rilasciato un filmato, presentato dal cantante e coreografo Todrick Hall.

Ci saranno 40 nuovi brani tra cui:

– Believer degli Imagine Dragons

– Level Up di Ciara

– Nails, Hair, Hips, Heels di Todrick Hall (Versione Just Dance)