A concludere Ubisoft Forward è stato mostrato il trailer d’annuncio di Avatar: Frontiers of Pandora, basato sul film Premio Oscar di James Cameron del 2009. Il titolo è stato rivelato questa sera per la prima volta, anche se non sono mancati i rumor a proposito della sua uscita.

Al termine del filmato è emerso che il titolo sarà next-gen, quindi disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC a partire dal 2022.