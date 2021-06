Far Cry 6: nuovo trailer all’Ubisoft Forward, e annuncio season pass

All’Ubisoft Forward viene mostrato uno dei titoli più attesi dell’azienda francese, Far Cry 6. Il trailer cinematografico, dal titolo “Incontra il cattivo”, si incentra su Anton, interpretato da Giancarlo Esposito.

Questo il testo che accompagna il video:

Lascia che Antòn Castillo ti dia una lezione sulla dittatura. Con il figlio tredicenne Diego che segue le sue orme insanguinate, Antòn ha il futuro di Yara saldo nelle sue mani.

Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 Ottobre 2021 su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Uplay, Uplay+, Epic Games e Stadia

Successivamente viene annunciato il season pass, Diventa il Cattivo, dove si gioca nei panni, neanche a dirlo, dei villain.

“Abbraccia l’eredità di Far Cry e gioca nei panni del cattivo con il Season Pass di FAR CRY 6.

Per la prima volta nella storia di Far Cry, sei il cattivo. Stabilisci un contatto ravvicinato e personale mentre prendi il controllo di queste leggende della serie: Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed – tutte interpretate dal cast originale.

Scava nelle iconiche menti contorte di questi cattivi, scopri le loro storie, combatti i loro demoni interiori e riunisciti con facce familiari.

Tutto questo in una nuova esperienza di gameplay di Far Cry nella quale devi morire… e riprovare. Riuscirai a fuggire dalla mente di un cattivo?”

Il Season Pass è incluso nelle Gold, Ultimate e Collector’s Edition del gioco.