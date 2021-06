Nintendo Switch Pro svelata da GameStop?

Siamo in giorni di fuoco per questa settimana di giugno e tra annunci, piccoli e grossi, e Nintendo non mancherà gli appuntamenti con i fan, arrivando a presentare le sue novità: che vi sia anche la fantomatica Nintendo Switch Pro?

GameStop, a quanto pare, potrebbe aver “leakato” la possibile console 2.0 da parte della casa nipponica. Proprio oggi, la famosa catena ha aperto una nuova promozione che durerà fino al 19 giugno. Se notate, però, sul lato destro dell’annuncio, una nominata New Nintendo Switch fa la sua comparsa.

La grande N terrà il suo Nintendo Direct e il tempismo potrebbe non essere del tutto una coincidenza. Nintendo, è vero, ha dichiarato che la conferenza sarà incentrata sul livello software ma, tra tutti i vari rumor delle settimane scorse, è davvero possibile che non verrà mostrato nulla di quanto moltissimi si aspettano?

Ovviamente, tutto ciò va estremamente preso con le pinze, visto che non vi sono fonti ufficiali da cui attingere. Resta comunque il fatto che tanto è stato detto in questi mesi e siamo arrivati al punto in cui ci si potrebbe aspettare davvero qualcosa. Ne sapremo (o non sapremo nulla) di più riguardo Nintendo Switch Pro all’appuntamento del Nintendo Direct.