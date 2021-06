Starfield: data e trailer all’Xbox & Bethesda Games Showcase

E’ appena iniziato l’Xbox & Bethesda Games Showcase, e il primo gioco ad essere mostrato è Starfield. Insieme al trailer viene mostrata anche la data dello sci-fi di Bethesda. Uscirà il 22 novembre 2022 in esclusiva su Xbox Series X|S and PC.

Questo il testo che accompagna il video:

Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, potete creare qualsiasi personaggio desideriate ed esplorare con una libertà senza pari, mentre intraprendete un viaggio epico per rispondere al più grande mistero dell’umanità.