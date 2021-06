Battlefield 2042: nuovo adrenalinico trailer all’evento Xbox

Il Game Showcase di Xbox e Bethesda in questo E3 2021 si è arricchito di un altro straordinario adrenalinico trailer, con Battlefield 2042. L’FPS di casa Electronic Arts si è infatti mostrato in alcune delle sue componenti più violente e adrenaliniche, tra esplosioni devastanti, missioni quasi suicide, teleferiche su cui scivolare da un grattacielo al’altro e tute alari con le quali planare tra il fuoco dei missili e gli elicotteri in caduta libera.

Con una grafica senza precedenti, lo sparatutto di EA è pronto a stupire tutti i giocatori. E un trailer di questo genere non farà altro che aumentare l’attesa e l’hype di tutti i giocatori per questo titolo. Anche voi non vedete l’ora di scoprirlo, come noi? Intanto godetevi il trailer mostrato in questo E3 2021.