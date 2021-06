Tantissime le novità in arrivo dall’evento Xbox e Bethesda in questo E3 2021, e una riguarda anche uno dei titoli storici della software house appena acquisita dal colosso dell’informatica di Bill Gates: The Elder Scrolls Online si è rivelato nella sua versione per console (ottimizzata per Xbox Series X e S).

Il titolo arriverà anche su Xbox Cloud Gaming e su Xbox Game Pass.

Godetevelo in tutta la sua bellezza!