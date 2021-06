L’evento di Microsoft e Bethesda sta andando sempre più avanti, arrivando a mostrare, di tanto in tanto, nuove e interessanti IP, come l’ultima appena fatta vedere, Somerville.

Il titolo si mostra in qualche curiosa immagine, dandoci una piccola panoramica su quello che sembra un adventure/puzzle game in un mondo quasi del tutto distrutto. Purtroppo, mancherà ancora molto per saperne di più, visto che l’anno d’arrivo è il 2022. Intanto, continuate a seguire con noi l’evento!