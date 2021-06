Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il nuovo JRPG di Rabbit & Bear Studios si è mostrato in un trailer d’annuncio durante l’evento di Xbox e Bethesda, nel quale è stato presentato un sistema di combattimento che prevede fino a sei personaggi.

Il gioco presenta grafica 2D per i personaggi e un background sviluppato in 3D e arriverà nel 2023; per quanto riguarda Eiyuden Rising invece, l’attesa sarà più breve, in quanto arriverà nel 2022.