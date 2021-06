Halo Infinite: nuovo trailer dall’evento Xbox

343 Industries ha scelto lo showcase di Xbox e Bethesda in questo E3 2021 per mostrare tante novità sul suo Halo Infinite. Un nuovo trailer cinematico che introduce la modalità campagna e soprattutto il reveal del multiplayer, che sarà free to play e avrà delle prestazioni grafiche spettacolari.

Sopra a ogni altra cosa però, i trailer hanno finalmente rivelato una finestra di rilascio per Halo Infinite, e sembra che la nuova avventura di Master Chief arriverà sulle nostre console soltanto quasi un anno dopo le attese: il trailer ci dice infatti che il gioco sarà disponibile nella finestra delle vacanze natalizie del 2021.

L’attesa non è mai stata così elettrica. Intanto guardate il reveal del multiplayer presentato da Xbox in questo showcase e destinato ad aumentare sempre di piùl’hype dei fan.