Slime Rancher 2 presentato all’Xbox e Bethesda Showcase

Il Game Showcase di Xbox e Bethesda sta presentando davvero giochi per tutti i gusti, anche per chi ha voglia di qualche rilassante avventura con lo slime. Slime Rancher 2, secondo capitolo delle avventure di Beatrix LeBeau al Far, Far Range, si è infatti mostrato in un trailer in cui abbiamo potuto cominciare ad apprezzare il nuovo titolo di casa Monomi Park ma soprattuto scoprire la finestra di rilascio del gioco.

Slime Rancher 2 arriverà infatti, a quanto svelato dal trailer, nel corso del 2022, con tanti slime da catturare e mettere nei nostri recinti. Allora, cosa aspettate? L’avventura sta per iniziare! Non vorrete certo perdervela!