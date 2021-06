Grounded: presentato l’update The Shroom & Doom

Grounded torna a far parlare di sé in questo E3 2021, durante lo showcase di Xbox e Bethesda. Il successo di casa Obsidian Entertainment ha infatti annunciato l’arrivo del suo nuovo update, the Shroom & Doom, pronto a portarci tutta una serie di grandiose novità, destinate ai nostri ragazzi grandi come un insetto.

L’imperdibile update regalerà a Grounded,tra le tante novità, anche una modalità Arachnophobia Safe che renderà il gioco sopportabile anche per tutti coloro che sono spaventati dai ragni grandi antagonisti di questo titolo, con le loro spaventose otto zampe! Insomma, un vero e proprio must se avete amato il gioco di Obsidian!