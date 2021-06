Among Us: annunciata la modalità a 15 giocatori

Durante lo showcase Xbox e Bethesda viene annunciata, per celebrare i tre anni del gioco, una nuova modalità di Among Us, con lobby a 15 giocatori, che arriverà a breve. In fondo alla notizia potete vedere il trailer d’annuncio.

Questo il testo che accompagna il video:

Ehi compagni di squadra! Among Us festeggia il suo 3° compleanno il 15 giugno e il nostro regalo per te è un aggiornamento speciale: puoi giocare con ancora più amici con il lancio della lobbie a 15 giocatori!

L’aggiornamento 15 Player Lobby sarà lanciato su tutte le piattaforme disponibili, inclusi Windows Store e Xbox Game Pass per PC. Sarà disponibile anche su console Xbox entro la fine dell’anno.

Arriverà su Xbox Game Pass su console Xbox e cloud entro la fine dell’anno.