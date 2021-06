Redfall: la nuova IP di Arkane Austin annunciata all’Xbox & Bethesda Games Showcase

Bethesda ed Xbox stanno sfornando annunci su annunci, tra nuove IP, Xbox Game Pass e date d’uscita. Dopo la bomba di Forza Horizon 5, ecco che la conferenza si chiude con l’annuncio del titolo di Arkane Austin (gli autori dietro Prey), Redfall.

L’interessantissimo titolo si presenta come uno sparatutto cooperativo per 4 giocatori in cui i vari personaggi hanno a disposizione poteri speciali ed equipaggiamenti di vario genere mentre combattono un esercito di vampiri. Trovate il trailer d’annuncio ufficiale qui sotto, mentre vi informiamo che Redfall è atteso per l’estate 2022, ovviamente in arrivo su Xbox Game Pass al day one.