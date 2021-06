L’ultimo annuncio dello showcase Xbox e Bethesda non è un gioco, c’è stato Redfall poco prima, ma la chiusura spetta all’Xbox Mini Fridge. Giocando anche sull’ironia che era nata per la forma della nuova console di casa Microsoft, è stato fatto un vero mini frigo, ideale per i gamer, che arriverà per le vacanze di natale 2021. Qui sotto potete vedere il trailer, Xbox and Chill.