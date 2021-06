L’evento dedicato a Square Enix si apre in bellezza mostrando un trailer d’annuncio che presenta al pubblico brevi scene riguardanti il gameplay, così come alcuni attimi di cutscene che vedremo in Guardians of The Galaxy, un nuovo titolo action-adventure in terza persona.

Oltre all’annuncio, ci si è soffermati anche sul lavoro del team di sviluppo. Il titolo della Marvel sarà disponibile a partire dal 26 ottobre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.