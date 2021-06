Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: annunciato tramite un trailer

Il nuovo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è stato annunciato allo Showcase di Square Enix, tramite un trailer dal taglio cinematico che ha anche grattato la superficie di ciò che riguarda il gameplay. Il titolo dovrebbe essere una sorta di connubio di Final Fantasy e meccaniche mutuate dai giochi tipicamente souls-like.

L’opera è in sviluppo sotto la supervisione di Tetsuya Nomura e Kazushige Nojima, i quali si sono uniti a Team NINJA per dare vita a questo nuovo approccio alla famosissima saga fantasy di Square Enix.

Quello che ha particolarmente stupido è la scritta “coming soon” inerente alla Demo per PlayStation 5 che, appunto, arriverà presto. Oltre a ciò sappiamo che l’opera verrà lanciata nel 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.