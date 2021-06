Life is Strange: tante novità dallo showcase di Square Enix

Il Summer Showcase di casa Square Enix in questo E3 2021 ci ha voluto anche aggiornare su tutte le novità legate alla serie di Life is Strange, che sta per tornare con il nuovo capitolo True Colors, e che ha finalmente presentato il trailer della Remastered Collection!

La pluripremiata saga RPG di Square Enix tornerà infatti in una attesissima versione rimasterizzata, poco dopo che la nuova avventura, che avrà una nuova protagonista, Alex, sarà sbarcata sui nostri PC e le nostre console.

Ma le novità non finiscono certo qui, perché Square Enix ha voluto presentare anche una featurette su True Colors, che ci svela alcuni dei poteri di Alex e ci presenta il sistema di scelte che dominerà il gioco, nella ricerca spasmodica della verità sulla morte del fratello della nostra protagonista. L’unico modo per ottenere risposte sarà proprio attraverso i suoi poteri!

Life is Strange True Colors sarà disponibile dal 10 settembre, ma se si sceglierà la Ultimate Edition si potrà ottenere anche la Remastered Collection, che arriverà invece il 30 settembre, con i pre-orders già aperti!