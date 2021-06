Chivalry II: nuovo video al PC Gaming Show, il team parla del supporto in futuro

Dopo il turno di Microsoft, Bethesda e Square Enix, ora si passa al PC Gaming Show, volto principalmente all’utenza PC, sempre colma, carica e contemporaneamente affamata per qualunque tipo di gioco. Tra i vari titoli visti all’evento, spunta la perla di Torn Banner, Chivalry II.

Il titolo è attualmente disponibile, ma in questo nuovo video il team ha parlato del supporto completo che ci sarà in futuro per la riuscita produzione, mostrando infatti del nuovo materiale che arriverà, presto o tardi, per tutti i giocatori. Continuate a seguire il PC Gaming Show con noi, mentre qui vi lasciamo alla recensione di Chivalry II.