Naraka Bladepoint: svelata la data d’uscita al PC Gaming Show!

Il PC Gaming Show ha deciso di aprire subito con una news interessantissima, rivelando la data d’uscita dell’attesissimo picchiaduro di 24 Entertainment, Naraka Bladepoint! Il titolo arriverà, come ci rivela il trailer gameplay mostrato durante l’evento, il prossimo 12 agosto, e i pre-ordini sono aperti, per cui, se non volete perdervelo, dovrete fare in modo di essere tra i primi ad accaparrarvelo.

E non è la sola novità su Naraka Bladepoint che è arrivata dal PC Gaming Show: oltre alle date della open beta, che sarà disponibile tra il 16 e il 22 giugno 2021, è stata infatti svelata anche una nuova arma, estremamente brutale e intrigante per i fan che vorranno utilizzarla in game, ossia la motosega! Un’arma imperdibile!