Dying Light 2 Stay Human: tante novità dal PC Gaming Show

Continuano ad arrivare novità dal PC Gaming Show 2021, l’esclusivo show sul gaming per PC che è parte dell’E3 2021, che ci ha mostrato un nuovo trailer di Dying Light 2 Stay Human, attesissimo titolo di Techland, i cui sviluppatori sono intervenuti durante l’evento per spiegare qualcosa in più del mondo di gioco, della storia, e delle scelte che dovremo compiere nel corso del titolo.

Tantissime dunque le novità che sono arrivate su questo titolo, e che avranno sicuramente fatto la gioia dei fan: lo sviluppo di Dying Light 2 Stay Human è stato infatti, almeno finora, particolarmente complicato, lasciando temere ai fan che il titolo rischiasse di non uscire affatto. Questo trailer tranquillizzerà dunque il fandom, che può vedere che il gioco è assolutamente in buona salute!