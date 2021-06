Il PC Gaming Show è stato anche il palco di ritorno per l’attesissimo third person action-tower defense Orcs Must Die! 3 Proprio durante l’evento ci è stata una conversazione con il team di sviluppo.

Da tempo assente sulla scena, è stato finalmente possibile vedere tantissimi elementi di gioco, tra battaglie epiche e scontri su larga scala, le più grandi viste fino ad ora.

Orcs Must Die! 3 arriverà il 23 luglio su Steam dopo l’anno di esclusività su Google Stadia.