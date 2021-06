Vampire the Masquerade Swansong mostrato al PC Gaming Show

Vampire the Masquerade Swansong si è mostrato al PC Gaming Show 2021 con un nuovo trailer gameplay da lasciare con il fiato sospeso. Prepariamoci, come ci invitano a fare i ragazzi di Big Bad Wolf, a cercare la verità nel nuovo RPG sviluppato dalla software house francese.

Il trailer ci ha mostrato la protagonista in una stanza soggetta a dei cambiamenti repentini, forse a causa dei suoi poteri vampirici, un ambiente disturbante e terrorizzante, che ci ha tto molto sul tono che avrà il titolo. Purtroppo però questo breve filmato ci ha svelato ben poco su Vampire the Masquerade Swansong, mancando anche, è questo è il più grande dei rimpianti, di rivelarci la data d’uscita del titolo (davvero molto attesa a due anni dall’annuncio). Sicuramente i fan della serie non vedono l’ora che questa nuova fatica di Big Bad Wolf veda la luce! Speriamo allora di saperne presto molto di più!