L’E3 2021 continua con il mondo videoludico dedicato al PC gaming attraverso il PC Gaming Show. Tra i tanti titoli, è stato possibile adocchiare Far Changing Tides, secondo titolo della serie Far.

La produzione si presenta come un adventure game dai toni pacati e drammatici, dettati dal mondo post-apocalittico e dalla forte narrativa: che sia il giusto seguito per il titolo altamente positivo su Steam? In arrivo anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Switch.