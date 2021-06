Ixion svelato al PC Gaming Show 2021!

Anteprima mondiale in arrivo dal PC Gaming Show 2021, che ha svelato al globo il primo trailer di Ixion, un titolo dal sapore futuristico nel quale l’umanità sembra aver costruito una stazione spaziale di enormi dimensioni per salvarsi dall’inarrestabile decadenza della Terra, che non sembra più essere in grado di ospitare la vita. Riusciranno gli umani a ottenere ciò che vogliono?

Per scoprirlo dovremo aspettare l’uscita di Ixion, annunciata dal trailer per il 2022 su Steam. Non perdetevi tutte le novità su questo titolo di casa Kasedo Games e Bulwark Studios.