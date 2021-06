Steam Next Fest: evento annunciato al PC Gaming Show!

Gabe Newell , leggendario autore di Valve Corporation, è intervenuto durante il PC Gaming Show 2021 per annunciare la nascita di Steam Next Fest, il nuovo evento estivo dedicato al gaming su PC che permetterà a tutti i giocatori in giro per il mondo di provare le demo di tantissimi nuovi giochi e di non perdersi una sola nuova uscita delle piattaforma di gaming per PC più nota al mondo.

L’evento esordirà tra qualche giorno, parola di Newell, e sarà assolutamente imperdibile. Siete pronti a scoprire tutte le novità sui giochi per PC alla Steam Next Fest?