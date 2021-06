Tinykin ufficialmente annunciato al PC Gaming Show

Il PC Gaming Show porta avanti questo E3 2021, presentando una grande mole di titoli, tra nuovi e non. Il prossimo in lista è Tinykin, interessantissimo platform 3D con protagonista un personaggio di un disegno in un mondo reale ed enormemente più grande di lui.

Il titolo segue tutti i canoni classici dei platoformer in 3D, facendo muovere il giocatore in un mondo fuori scala, pieno zeppo di puzzle e cose da fare. Purtroppo però, la data d’uscita resta un solo e generico 2022. Ne sapremo sicuramente di più in futuro, rimanete quindi con noi!