Lust from Beyond M Edition, Fire Commander e Winter Survival Simulator: David Jaffe mostra i suoi titoli

David Jaffe, il papà di God of War, con la sua nuova etichetta Movie Games, ha mostrato in occasione del Future Games Show 2021 ben tre dei suoi giochi: Lust from Beyond M Edition, Fire Commander e Winter Survival Simulator. Di seguito i dettagli delle tre nuove IP.

Lust from Beyond M Edition è una nuova versione del cult survival horror Lust from Beyond. Questa edizione è adattata alle preferenze dei giocatori che amano il genere dell’horror lovecraftiano per il suo mistero, la narrativa e l’atmosfera piuttosto che per i contenuti espliciti. Il giocatore veste i panni di Victor Holloway, un antiquario tormentato dalle visioni di una terra sinistra, dove non c’è differenza tra dolore e piacere. Per svelare il vero significato dei suoi sogni, Victor si unisce al culto esoterico dell’estasi. Questa versione del gioco è in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e anche sulle console di prossima generazione tramite la retrocompatibilità.

Il nuovo trailer di Fire Commander ha mostrato il gameplay tattico in tempo reale del gioco. Il giocatore conduce audaci operazioni antincendio, inclusa la reazione a incendi domestici, incidenti automobilistici o fuoriuscite di sostanze tossiche. Durante le missioni presenti, il giocatore deve specializzarsi e sviluppare la sua squadra. Fire Commander arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e anche sulle console di nuova generazione tramite la retrocompatibilità.

Il trailer dell’E3 2021 di Winter Survival Simulator ha mostrato la meccanica della sanità mentale, una delle caratteristiche distintive del gioco. Freddo e stanchezza possono far avere allucinazioni e visioni orribili. Questo crea un nuovo livello di sfida in un titolo già teso e stimolante. In Winter Survival Simulator, un gioco di sopravvivenza in prima persona, quella che doveva essere una bella escursione invernale nel Mount Washington State Park, si è trasformata in una situazione terribile. Con solo rifornimenti marginali, devi combattere il freddo, la fauna selvatica e trovare la strada per una stazione dei ranger abbandonata per chiedere aiuto.