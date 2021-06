Red Solstice 2 Survivors: trailer di lancio presentato al Future Games Show 2021

Red Solstice 2: Survivors, il successore dell’originale Red Solstice, ha ricevuto un trailer di lancio durante il Future Games Show. Lo sviluppatore Ironward ha sorpreso i suoi fan fornendo una data di uscita del 17 giugno per PC. Il titolo è un gioco di ruolo strategico, dove dovete affrontare un esercito di mutanti che hanno invaso il pianeta Marte. Sarà possibile giocare sia in modalità giocatore singolo che in modalità cooperativa. Di seguito una panoramica del gioco dalla pagina ufficiale di Steam:

Giocabile in singolo o in co-op fino a otto giocatori, Red Solstice 2: Survivors combina un’intensa azione claustrofobica con un’attenta pianificazione strategica. Attraverso un profondo gameplay strategico e coinvolgenti missioni in tempo reale, i giocatori dovranno essere agili ed efficienti per sopravvivere a questo mondo ostile e determinare il destino del pianeta. Oltre alla completa localizzazione inglese, incluso l’audio, il gioco supporterà una varietà di lingue aggiuntive.

Strategia di sopravvivenza: Red Solstice 2: Survivors combina missioni tattiche con la lotta continua per la sopravvivenza contro il virus STROL. Esplorate l’intero pianeta in una campagna che si espande col passare del tempo, ma sempre con lo stesso obiettivo: la sopravvivenza dell’umanità.

Ricerca di tecnologie: ricercate e potenziate nuove tecnologie e utilizzatele sul campo di battaglia.

ricercate e potenziate nuove tecnologie e utilizzatele sul campo di battaglia. Campo di battaglia tattico in tempo reale: combattete in tempo reale su un campo di battaglia aperto, creando e riadattando le tue strategie durante il cammino.

combattete in tempo reale su un campo di battaglia aperto, creando e riadattando le tue strategie durante il cammino. Missioni di combattimento: affrontate le missioni di combattimento da solo o con altri giocatori e contrastate l’invasione. Gestite le risorse, esplorate la mappa e prendete il controllo delle varie zone per salvare l’umanità.

affrontate le missioni di combattimento da solo o con altri giocatori e contrastate l’invasione. Gestite le risorse, esplorate la mappa e prendete il controllo delle varie zone per salvare l’umanità. Tre tipi di missioni: oltre 15 missioni principali e più di 20 missioni secondarie, ognuna di una tipologia diversa (esplorazione, stealth e sopravvivenza).

oltre 15 missioni principali e più di 20 missioni secondarie, ognuna di una tipologia diversa (esplorazione, stealth e sopravvivenza). Classi uniche: scegliete tra 6 classi diverse, ognuna con il proprio stile di gioco unico: Assalto, Demolizioni, Supporto pesante, Cecchino, Medico e Ricognizione.

Red Solstice 2: Survivors sarà disponibile per PC, tramite Steam, a partire dal 17 giugno.