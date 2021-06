Project Warlock II: annunciato al Future Games Show

Il titolo di retro-shooting di Buckshot Software è tornato. La notizia è avvenuta durante il Future Games Show tramite un trailer d’annuncio per Project Warlock II, sequel di quello uscito nel 2018. Si tratta di un FPS progettato secondo i canoni dei primi shooter. Lo scopo del gioco, analogamente al primo capitolo, sarà quello di ripulire il mondo dalle forze demoniache tramite armi da fuoco (ma non solo), le quali saranno essenziali per fronteggiare le varie orde.

Il trailer ha mostrato, perlopiù, scene di gameplay e un primo approccio alla trama possiamo osservarlo dalla pagina Steam dedicata a Project Warlock II. Il titolo vedrà il giocatore vestire i panni di Palmer, che una volta svegliatosi nel suo castello vedrà varie orde di demoni cercare di sottometterlo.

Toccherà a Palmer e al suo arsenale di armi da fuoco, da taglio, piromanzia e divinazione oscura ad allontanarle. Le tecniche da utilizzare nel combat-system sono così variegate da rendere il titolo accessibile ai più, addirittura anche per i novizi, i quali si ritroveranno a sperimentare e a scegliere tra una pluralità di mezzi e armi distruttive.

Sarà, pertanto, cruciale per il videogiocatore studiarsi una strategia vincente che, però, dovrà essere dinamica e, quindi, essere in grado di cambiare all’occorrenza. Project Warlock II uscirà per PC e verrà rilasciato nel corso del 2022, anche se una demo verrà resa disponibile a partire dal 29 luglio 2021.