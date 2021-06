SacriFire: presentato con un trailer d’annuncio

Ieri sera si è tenuto il Future Games Show, in cui sono stati presentati numerosi titoli che sono disponibili (o lo saranno) su PC. In arrivo l’anno prossimo è SacriFire, presentato durante l’evento con un trailer d’annuncio. Il titolo si è presentato come un gioco di ruolo in pieno stile anni Novanta e l’annuncio è arrivato da Pixelated Milk, software house “madre” di Regalia: of Men and Monarchs e Warsaw.

Durante il trailer dell’RPG in pixel-art sono state mostrate alcune scene di intermezzo, costituite da dialoghi e alcune scene di gameplay, in cui è emerso che il combat-system sarà basato sulla meccanica dei turni. Oltre a ciò abbiamo potuto osservare come le ambientazioni risultino piuttosto diversificate: dagli interni di cattedrali solenni a villaggi di ispirazione medievale e, ancora, da castelli antichi a boschi immensi.

SacriFire è stato progettato con una grafica in due dimensioni per quanto riguarda lo sviluppo dei personaggi, mentre in 3D risulta essere il background. Dai pochi tratti di gameplay a cui abbiamo assistito traspare una certa fluidità e una varietà nella scelta delle armi da sfoderare. Non mancheranno i puzzle da risolvere e la fuga da dungeon pericolosi. Il gioco sarà disponibile a partire dal 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, via Steam e Epic Games Store.