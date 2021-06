Conway Disappearance at Dahlia View: svelato in un trailer

Conway: Disappearance at Dahlia View è un titolo thriller e story-driven che è stato presentato tramite un trailer durante il Future Games Show 2021. Il gioco è un titolo story-driven e il video d’annuncio ha introdotto il pubblico a Dahlia View, una cittadina noiosa dell’Inghilterra degli anni Cinquanta che è stata sconvolta dal rapimento di Charlotte May, una bambina di otto anni.

Toccherà a Conway, un investigatore privato in pensione, e a sua figlia Catherine, la quale esercita tutt’ora, a svelare i segreti del loro vicinato per arrivare a scovare il colpevole della sparizione di Charlotte, loro ex vicina di casa. Tutti gli abitanti del quartiere sono papabili sospettati e vengono costantemente tenuti sott’occhio da Conway, il quale li spia dalla finestra di casa sua tramite un binocolo, grazie al quale l’investigatore riesce a studiare ogni comportamento.

Il giocatore, grazie anche agli interrogatori di Catherine, dovrà risolvere alcuni puzzle per unire i pezzi derivanti dalle indagini dei due investigatori, in modo da trovare il colpevole. La narrazione, a quanto descritto dalla panoramica di Steam, dovrebbe essere ad alto carico emotivo.

Per concludere, Conway: Disappearance at Dahlia View è stato sviluppato da White Paper Games e arriverà questo autunno per tutte le console: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.