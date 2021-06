Severed Steel si mostra in un nuovo trailer durante il Future Games Show

Durante il Future Games Show della scorsa sera, sono stati presentati svariati titoli. Tra questi è stato mostrato un nuovo trailer di Severed Steel, ovvero un gioco sparatutto in prima persona che presenta, a quanto si è visto, un gameplay molto frenetico e dinamico.

Il protagonista della storia dovrebbe essere privo di un braccio ma, come si può osservare dal filmato, riesce a scatenare una pioggia di proiettili e alternare colpi in mischia ad acrobazie spettacolari per confondere i nemici. Un’altra arma da non sottovalutare sarà lo stivale dotato di punta rinforzata in acciaio. Questa miscela di caratteristiche è stata accompagnata da uno stupefacente sottofondo di musica classica (Waltz From Swan Lake).

Lo sviluppatore del titolo indie è Greylock Studio (mentre l’editore sarà Digerati) e sembra aver puntato molto sull’aspetto spettacolare, con particolare riguardo al parkour e alla fisica presente nell’ambientazione (che potrà essere in gran parte distrutta). L’FPS sarà un titolo giocabile in singolo ed è già disponibile una demo su Steam (a questo link), in modo da poter provare direttamente l’esperienza.

La demo è costituita da cinque livelli appartenenti alla campagna principale, cinque livelli arcade, un’ampia varietà di armi da poter provare e una serie di “mutatori” che saranno in grado di modificare alcuni aspetti di Severed Steel. Purtroppo, al termine del trailer, così come sulla pagina dedicata su Steam, si legge “coming soon” invece di una data più specifica.