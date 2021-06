Story of Seasons Friends of Mineral Town: arriva questo autunno su PS4 e Xbox One

L’editore XSEED Games e lo sviluppatore Marvelous lanceranno Story of Seasons: Friends of Mineral Town per PlayStation 4 e Xbox One questo autunno, hanno annunciato le società. Story of Seasons: Friends of Mineral Town è stato lanciato per la prima volta su Switch nell’ottobre 2019 in Giappone, seguito da Switch e PC tramite Steam a luglio 2020 in Occidente. Di seguito una panoramica del gioco, tramite XSEED Games:

Pubblicato originariamente per Game Boy Advance nel 2003, uno dei capitoli più amati negli oltre 20 anni di storia della serie, ora conosciuta come Story of Seasons in the West, ottiene una completa rivisitazione per portare l’affascinante e talvolta misterioso il mondo di Mineral Town torna in vita! La grafica è stata ricreata secondo gli standard moderni, mentre le funzionalità principali come l’estrazione a più piani e le corse di cavalli preferite dai fan sono state perfezionate e migliorate. I nuovi arrivati ​​scopriranno l’avvincente gameplay agricolo e i personaggi complessi che hanno reso questa serie lo standard del genere, e i veterani potranno godere di un ritorno in un mondo meraviglioso con sistemi aggiornati, design dei personaggi e una traduzione completamente nuova.

Caratteristiche principali

Simulazione agricola raffinata : Friends of Mineral Town introduce controlli fluidi e migliorati per rendere la gestione di strumenti e oggetti facile e divertente.

: Friends of Mineral Town introduce controlli fluidi e migliorati per rendere la gestione di strumenti e oggetti facile e divertente. Un mondo di possibilità : Esplorate Mineral Town e i suoi dintorni naturali a vostro piacimento. Provate a prendere il pesce al fiume, scavate in profondità in una miniera locale per il minerale o semplicemente fate un tuffo nelle acque termali.

: Esplorate Mineral Town e i suoi dintorni naturali a vostro piacimento. Provate a prendere il pesce al fiume, scavate in profondità in una miniera locale per il minerale o semplicemente fate un tuffo nelle acque termali. Fai amicizia e più che amici : Mineral Town è piena zeppa di personaggi interessanti da incontrare. Scoprite le loro storie, aiutateli nei momenti di bisogno e diventa parte integrante di questa adorabile comunità.

: Mineral Town è piena zeppa di personaggi interessanti da incontrare. Scoprite le loro storie, aiutateli nei momenti di bisogno e diventa parte integrante di questa adorabile comunità. Ogni stagione è ricca di eventi: oltre all’agricoltura, alla pesca e all’allevamento del bestiame, godetevi eventi stagionali. Ogni evento richiede abilità diverse e vi avvicinerà ai concittadini.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town è disponibile su Nintendo Switch e PC tramite Steam.