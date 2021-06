Rune Factory 4 Special: in arrivo questo autunno su PS4, Xbox One e PC

Marvelous e XSEED Games hanno annunciato che Rune Factory 4 Special, lanciato per Nintendo Switch lo scorso anno, arriverà su PS4, Xbox One e PC. Uscirà questo autunno ed è essenzialmente un remaster del titolo del 2012 che ha debuttato su Nintendo 3DS. La storia si concentra su un eroe che viene salvato da un drago di nome Ventuswill. La notizia è arrivata durante il Future Games Show. Di seguito una panoramica del titolo:

Rune Factory 4 Special segna il ritorno dell’amata entrata nel popolare spin-off di Story of Seasons, che combina l’agricoltura con l’avventura nei sotterranei. La serie fa il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC con una grafica HD aggiornata, una nuova modalità e cut-scene aggiuntive. In questa storia a sé stante, i giocatori possono scegliere di interpretare un eroe maschio o femmina e incontreranno altri personaggi. Come principe o principessa appena nominato, devi adempiere ai tuoi doveri reali emanando ordinanze per aiutare la città a prosperare, o adottare un approccio più rurale al governo coltivando frutta e verdura e aiutando i cittadini. Se nell’itinerario della giornata ci sono delle avventure nei sotterranei, puoi creare o acquistare una vasta gamma di spade, lance e bastoni insieme alla magia per combattere contro nemici pericolosi.

La serie Rune Factory debutta su PlayStation 4, Xbox One e PC : Il popolare spin-off della serie Story of Seasons ritorna come remaster in HD del classico per Nintendo 3DS, combinando l’agricoltura e la vita familiare con la lotta e l’addomesticamento dei mostri, con una storia epica è accessibile sia ai nuovi giocatori che ai veterani della serie.

: Il popolare spin-off della serie Story of Seasons ritorna come remaster in HD del classico per Nintendo 3DS, combinando l’agricoltura e la vita familiare con la lotta e l’addomesticamento dei mostri, con una storia epica è accessibile sia ai nuovi giocatori che ai veterani della serie. Un mondo in cui ogni giorno è pieno di avventure : che si tratti di governare come governante locale, coltivare i campi, interagire con i cittadini o dirigersi verso un dungeon per affrontare nemici pericolosi, la diversa quantità di attività assicura che ogni giorno sia un nuovo avventura.

Marvelous sta anche pubblicato il primo trailer in lingua inglese di Rune Factory 5, che è stato posticipato al 2022 su Nintendo Switch.