Tails of Iron: un trailer ne approfondisce la trama

Il Future Games Show ha mostrato tantissimi trailer d’annuncio e di approfondimento in merito ad alcuni titoli che usciranno prossimamente su PC. Uno di questi, per altro di cui è già disponibile il pre-order, è Tails of Iron di Odd Bug Studio. Si tratta di un gioco di ruolo che presenta una grafica molto curata costituita da disegni realizzati a mano.

Il trailer ha puntato molto sulla storia di Tails of Iron ed è emerso che il giocatore impersonerà Redgi, il successore al trono dei ratti e il nostro obiettivo da perseguire sarà quello di riconquistare il regno, ormai quasi arreso all’invasione dello spietato clan delle rane, capitanato dal terribile sovrano Verruca Verde.

L’esplorazione sarà una parte rilevante di gameplay e sarà nostro dovere (e piacere) scoprire ogni insidioso e tortuoso meandro di queste terre medievali. Dovremo, inoltre, riuscire ad accaparrarci la stima e la lealtà dei guerrieri del regno dei ratti, in modo tale che possano servirci durante le battaglie. Ad ogni modo, anche da soli sapremo difenderci a dovere, in quanto Redgi sarà dotato di una moltitudine di abilità che andranno sbloccandosi durante lo sviluppo della narrazione (ad esempio parate, colpi finali, esecuzioni fatali e attacchi a distanza con archi e frecce).

Non è stata rilasciata alcuna data per il lancio di Tails of Iron ma si presume possa arrivare entro il termine dell’anno corrente 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, via Steam.