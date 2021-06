Guardians Of The Galaxy: non riceverà nessun DLC

Square Enix ha confermato che Guardians Of The Galaxy non includerà nessuna micro transazione, né riceverà alcun DLC. La presentazione di Square Enix all’E3 è stata una delle più attese dell’intero weekend e non ha deluso.

What Square e Eidos Montreal, che stanno anche lavorando al gioco, vogliono chiaramente che le persone sappiano che il gioco non seguirà le orme dei Vendicatori. I giocatori assumeranno il ruolo di Star-Lord e si imbarcheranno in una storia per giocatore singolo. Nessun cambio di personaggio, nessun servizio live e, come è stato rivelato dall’annuncio del gioco, nessun DLC o micro transazioni. La narrative director del gioco, Mary DeMarle, ha confermato le informazioni extra a Stevivor dopo la presentazione. Riportiamo di seguito il commento di DeMarle:

È molto importante che il primo giorno, quando i giocatori ottengono questo gioco, possano avere accesso a tutto ciò che c’è e sperimentarlo. Possono ottenere tutti i costumi o gli abiti disponibili, possono trovare tutte le abilità man mano che avanzano. È tutto lì.



Marvel’s Avengers è stato effettivamente criticato a causa dei bug e dei problemi presenti fin dal momento del lancio. La sua road map è stata ritardata portando il suo DLC ad arrivare a un ritmo molto più lento di quanto originariamente previsto. Il gioco ha perso così l’attenzione dei giocatori. Inoltre, ci sono state almeno tre occasioni nel corso dell’ultimo mese in cui il numero di giocatori su Steam è sceso a zero. Marvel’s Avengers non è stato completamente ignorato durante lo showcase E3 di Square Enix Presents. È stato rivelato infatti un nuovo trailer per la sua espansione War for Wakanda. Il problema è che, nonostante la popolarità di Black Panther, potrebbe essere troppo poco e troppo tardi per recuperare la maggior parte dei fan e dei giocatori. Guardians Of The Galaxy sarà disponibile a partire dal 26 ottobre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.