Disciples Liberation: svelato il nuovo video gameplay

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Frima Studio hanno oggi pubblicato il gameplay di debutto per Disciples Liberation, un nuovissimo gioco di ruolo strategico dark fantasy in arrivo nel Q4 del 2021 per PC, PlayStation 4|5 e Xbox. Il reveal video, narrato dal Creative Director di Frima Studio, Jordane Thiboust, mostra le prime fasi del gameplay, inclusi intricati combattimenti a turni, oltre ad alcune delle fazioni, dei biomi e dei macabri avversari che i giocatori possono aspettarsi di incontrare durante le loro avventure nel mondo devastato dalla guerra di Nevendaar.

Oltre al reveal del gameplay, Kalypso Media ha pubblicato un nuovo trailer, l’artwork ufficiale del gioco e ha annunciato che i pre-order della versione PC sono ora disponibili tramite Steam e il Kalypso Store. Un’esclusiva closed beta, limitata a 1000 giocatori PC, inizierà la prossima settimana il 17 giugno e i fan delle avventure tattiche dark fantasy sono incoraggiati a registrarsi ora per avere la possibilità di provare il gioco durante il periodo beta.

Disciples Liberation segna un nuovo inizio per il franchise, consentendo ai giocatori di esplorare un mondo fantasy oscuro riccamente dettagliato, di combattere bestie feroci in intricati combattimenti a turni, di intraprendere centinaia di missioni uniche e di promuovere relazioni con un assortimento di fazioni nel mondo: da un impero umano tinto di estremismo religioso alle forze oscure dei non morti guidati da una regina pazza. Forgiando alleanze, i giocatori potranno costruire un esercito e scambiare risorse per un assortimento di aggiornamenti alla loro base di partenza. Nessuna scelta è senza conseguenze e, a seconda delle decisioni e degli schieramenti politici, una mossa sbagliata potrebbe avere un micidiale effetto domino, cambiando irrevocabilmente il corso della loro storia.