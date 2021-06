Classifica italiana: NBA 2k21 ancora in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventiduesima settimana di questo 2021, dal 31 maggio al 6 giugno. Il cestistico NBA 2k21, per la seconda settimana consecutiva, è in testa alla classifica. Il podio rimane lo stesso della scorsa settimana, solo con FIFA 21 e Grad Theft Auto V che si scambiano di posizione. Per quanto riguarda la classifica PC, magari anche per l’hype degli Europei, in testa c’è Football Manager 2021. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 NBA 2K21 PS4

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 FIFA 21 PS4

4 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION* SWITCH

5 RING FIT ADVENTURE SWITCH

6 THE LAST OF US PART II PS4

7 EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE PS4

8 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

9 MIITOPIA* SWITCH

10 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

CONSOLE

1 NBA 2K21 PS4

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 FIFA 21 PS4

4 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION* SWITCH

5 RING FIT ADVENTURE SWITCH

6 THE LAST OF US PART II PS4

7 EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE PS4

8 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

9 MIITOPIA* SWITCH

10 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

PC

1 FOOTBALL MANAGER 2021

2 TOTAL WAR: WARHAMMER II

3 GHOSTS ‘N GOBLINS RESURRECTION

4 LITTLE NIGHTMARES II

5 LITTLE NIGHTMARES

6 DRAGON QUEST XI S: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE

7 BORDERLANDS 3

8 PRO CYCLING MANAGER 2021

9 COMPANY OF HEROES 2: THE WESTERN FRONT ARMIES – OBERKOMMANDO WEST

10 GARFIELD KART: FURIOUS RACING

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail