Hitman 3: trailer del terzo atto, l’accidia

Da domani 15 giugno sarà disponibile il terzo atto della stagione dei sette vizi capitali in Hitman 3. Si tratta dell’accidia (sloth in inglese), che gli sviluppatori di IO Interactive hanno svelato in una live sul loro canale Twitch. Qui sotto potete infatti vedere il trailer che anticipa le missioni e gli oggetti che riceverà l’Agente 47.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che precedentemente era stato reso disponibile il secondo atto, la superbia, e successivamente verrà rilasciato il capitolo relativo alla lussuria.