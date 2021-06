Team17: tutti gli annunci al Future Games Show

Questa notte si è tenuto il Future Games Show, e fra i diversi studi a mostrare i propri giochi, c’era anche Team17. Il publisher britannico, con una carrellata di immagini, ha fatto diversi annunci:

Hell Let Lose sarà disponibile su Steam a partire dal 27 luglio

sarà disponibile su Steam a partire dal 27 luglio Honey, I Joined a cult arriverà su steam in accesso anticipato a settembre

a cult arriverà su steam in accesso anticipato a settembre Overcooked! All You Can Eat , per celebrare il quinto anniversario della serie, riceverà un aggiornamento gratuito, su PC e console, il 9 agosto.

, per celebrare il quinto anniversario della serie, riceverà un aggiornamento gratuito, su PC e console, il 9 agosto. Greak: Memories of Azur sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam dal 17 agosto

sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam dal 17 agosto Sheltered 2 arriverà su Steam quest’estate

arriverà su Steam quest’estate Super Magbot arriverà su PC e Switch il 22 giugno

Poi sono stati mostrati anche Hokko Life (disponibile in early access su Steam) e King of Seas (disponibile su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC, qui la nostra recensione).

Qui sotto vi lasciamo al trailer mostrato al Future Games Show, qui invece potete vedere il comunicato sul sito ufficiale.

