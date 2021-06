Resident Evil Outrage: dettagli trapelati da un playtest?

Qualche mese fa una fuga di dati dei titoli Capcom aveva portato al leak di Resident Evil Outrage, titolo che presumibilmente potrebbe essere Resident Evil Revelations 3. Dovrebbe essere un gioco in terza persona per Nintendo Switch con protagonista Rebecca Chambers.

Ora, un nuovo report di Biohazardcast ha raccolto nuovi dettagli sul gioco che sarebbero emersi da un recente playtest. Diversi dettagli dei report precedenti sembrano essere confermati, come il gioco in terza persona e l’utilizzo di Rebecca Chambers come protagonsita. Il playtest in questione è ambientato in un campus universitario, dove Rebecca sta indagando sulla creazione di un nuovo virus. La sezione di apertura del playtest si è svolta in un’area aperta dove il giocatore poteva parlare e interagire con vari studenti.

Gli studenti e gli insegnanti del campus che sono stati infettati sono simili ai Majini di Resident Evil 5 e attaccano Rebecca con armi di fortuna che trovano nell’edificio, mentre Rebecca stessa è apparentemente abbastanza vulnerabile agli attacchi (il che potrebbe suggerire l’esistenza di un sistema di potenziamento della salute) e inizia solo con un coltello nel suo arsenale.

Il playtest porta Rebecca in una biblioteca del college, dove viene attaccata da uno studente infetto con un paio di forbici, a quel punto ha la possibilità di scappare o attaccare il nemico. Sconfiggendolo si ottiene una chiave di un armadietto, ma non se ne capisce l’utilizzo. Durante il playtest, il giocatore esplora altre stanze, come laboratori, aule, bagni e una caffetteria.

Presumibilmente, il playtest era in esecuzione su Nintendo Switch, con il gioco che utilizzava l’engine RE, dando ulteriori conferme ai report precedenti. Biohazardcast afferma che il gioco sarà annunciato all’E3 o comunque in questo periodo, e che uscirà nell’autunno 2021, anche se è giusto sottolineare il fatto che i problemi di sviluppo legati al COVID potrebbero aver ritardato questa data. Per quel che vale, i report precedenti hanno suggerito che il gioco punta all’uscita tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Teniamo a sottolineare che tutto questo non è confermato e non è verificato, quindi prendete il tutto con le pinze. Per sapere se in effetti verrà menzionato all’E3, bisognerà comunque aspettare poco, in quanto la conferenza di Capcom è prevista per oggi, alle 23:30, mentre il Direct di Nintendo è fissato per domani 15 giugno alle 18:00.