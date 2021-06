Halo Infinite: gli sviluppatori parlano del multiplayer nel nuovo video

Sebbene in tanti appassionati del gioco sono rimasti delusi per non aver visto praticamente nulla lato campagna, quest’oggi, 343 Industries ha fornito diversi dettagli legati al comparto multiplayer di Halo Infinite, che arriverà a fine 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S in maniera totalmente gratuita, dato che la componente online sarà completamente free to play ed accessibile anche a coloro che non vogliono spendere alcun soldo per la campagna del gioco.

Nel video, visibile in calce alla notizia, gli sviluppatori si sono addentrati parlando delle bocche da fuoco, ognuna delle quali garantirà un feeling completamente differente e ci anche saranno degli oggetti da prendere presenti sull’intera mappa da raccogliere e poter utilizzare. Ovviamente, immancabili la presenza dei veicoli come Warthog, Ghost, Banshee e tanti altri, i quali daranno un maggiore divertimento all’online di Halo Infinite.

Inoltre, come se non bastasse, è stata confermata la personalizzazione del proprio Spartan, che potrà essere modificato a proprio piacimento tra braccia, gambe, casco, visore, spalle, armi e tanto altro ancora e questo aspetto viene applicato anche ai veicoli. Sebbene gli sviluppatori hanno confermato l’assenza delle loot box, ci sarà all’interno di Halo Infinite il classico Battle Pass. Da quanto svelato da 343 Industries, ogni season cambierà il modo di giocare, cosmetici e non solo, dando un senso di continuità da stagione a stagione.