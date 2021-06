Il Signore degli Anelli: annunciato l’anime The War of the Rohirrim

In occasione delle celebrazioni per il ventesimo anniversario della saga cinematografica de Il Signore degli Anelli, la New Line Cinema ha deciso di fare a tutti i fan dell’opera tratta dal capolavoro del fantasy firmato da J.R.R. Tolkien, un incredibile regalo, annunciando l’arrivo del film anime The War of the Rohirrim, che sarà un prequel della serie di film del regista Peter Jackson.

La storia ruoterà intorno alla figura di Helm Mandimartello, il leggendario re di Rohan che costruì e diede il nome al Fosso dove si è combattuta una delle più sensazionali battaglie della trilogia, tra i cavalieri del Mark e le armate degli Uruk-hai di Saruman il Bianco. Il film animato sarà quindi ambientato 250 anni prima rispetto alle vicende de Il Signore degli Anelli.

La regia dell’opera è stata affidata da Warner Bros. a Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell Stand Alone Complex) e a Joseph Chou (Starship Trooper, Ultraman), e il film sarà basato su una sceneggiatura di Jeffrey Addiss e Will Matthews (che hanno già lavorato insieme in Dark Crystal e Life in a Year).

Purtroppo però né Peter Jackson né il suo co-writer Fran Walsh sono stati coinvolti in questo nuovo progetto, e la continuità tra The War of the Rohirrim e Il Signore degli Anelli sarà garantita soltanto da Philippa Boyens, un’altra dei co-writer della trilogia di film originale.

Questo film anime è solo l’ultimo di una serie di progetti che vogliono esplorare le prime ere della terra di mezzo, e portare su schermo, in un modo o nell’altro, la visione di Tolkien: tra quelli più notevoli c’è sicuramente la serie tv targata Amazon che sta svolgendo le sue riprese in Nuova Zelanda.