Castlevania: l’anime espanderà il suo universo narrativo

Questo è stato un periodo di grandi annunci per Netflix, che durante la Geeked Week ha annunciato moltissimi dei nuovi show che stanno per approdare sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo. E tra questi, nonostante la saga si sia appena conclusa con la sua quarta stagione (e qui trovate la nostra recensione), ci sarà anche Castlevania.

Powerhouse Animation, lo studio d’animazione che sta dietro alle prime quattro stagioni di Castlevania, ha infatti annunciato di essere pronto a tornare in quell’universo narrativo per raccontare altre storie che si snodano intorno al Clan Belmont.

La nuova serie sarà ambientata nel periodo della Rivoluzione Francese, e il suo protagonista sarà Richter Belmont, insieme a Maria, i due personaggi principali del videogioco Castlevania Rondo of Blood. E dal momento che proprio nel titolo di casa Konami il cammino dei due si andava a incrociare con quello di Alucard, non saremmo affatto sorpresi nel ritrovare uno dei protagonisti principali della prima serie, a fare da ideale elemento di connesione e continuità.

L’annuncio (anche se era apertamente nell’aria) non ha potuto fare altro che infiammare i cuori dei fan, che non vedono l’ora che la serie torni, con tante nuove avventure della famiglia di cacciatori di vampiri più famosa di sempre. Senza dubbio quello di Powerhouse Animation sarà uno degli anime di punta per Netflix, che sull’animazione nipponica sta puntando veramente moltissime fiches.

The Castlevania Universe is getting even bigger.

An all new series starring Richter Belmont (the son of Sypha and Trevor) and Maria Renard, set in France during the French Revolution, is currently in the works. #GeekedWeek pic.twitter.com/tsdeDpvNGQ

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021