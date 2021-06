Jujutsu Kaisen: ecco la data d’uscita del film!

Nonostante il manga sia attualmente in un periodo di pausa a causa delle condizioni di salute di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen rimane uno dei maggiori successi del panorama shonen del momento non ha certo intenzione di fermarsi. Terminata la prima stagione della serie anime, lo studio d’animazione MAPPA ha iniziato infatti a concentrarsi su un nuovo entusiasmante progetto, ossia il primo lungometraggio della serie.

Jujutu Kaisen 0, si intitolerà così la pellicola che ruoterà intorno al prequel dell’opera di Akutami, e l’ultimo poster pubblicato da MAPPA ha finalmente rivelato la data d’uscita del film, che arriverà nei cinema giapponesi appena in tempo per il Natale 2021, e dunque i fan dell’opera oltreoceano possono aspettarsi in un’uscita nei primi mesi del 2022.

Stando alla data riportata sul poster infatti Jujutsu Kaisen 0 farà il suo esordio il 24 dicembre 2021, trascinando i fan all’epoca di Yuta Okkotsu, che sarà costretto a combattere una battaglia senza esclusione di colpi con la Maledizione che si è impossessato del suo amico d’infanzia Rika e lo perseguita senza tregua. Rika verrà notato da Satoru Gojo, che convincerà dunque Yuta a iscriversi al Jujutsu High per apprendere in che modo liberarsi di questa persecuzione, combattendo il suo vecchio amico.

I fan dell’opera di Akutami sono certamente eccitatissimi per l’uscita di questa pellicola, anche perché ci si aspetta che la seconda stagione dell’opera possa uscire a breve dopo l’uscita globale del film. La notizia avrà sicuramente allietato l’animo dei fan della serie, intristiti dal mese di pausa forzata del manga.